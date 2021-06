Oostende leent Thiam uit aan Franse zusterclub Nancy

KV Oostende stalt aanvaller Mamadou Thiam komend seizoen bij tweedeklasser Nancy in Frankrijk. Dat hebben de kustploeg en zijn Franse zusterclub dinsdag bekendgemaakt.

De 26-jarige Thiam was sinds vorige zomer op proef aan de kust. De Senegalese spits slaagde erin de technische staf van coach Blessin te overtuigen. Eind oktober tekende de transfervrije speler een contract dat hem tot medio 2022 aan KVO zou binden - met optie op een extra jaar.

Thiam - die met een fysieke achterstand kampte - moest het in zijn eerste seizoen aan de kust vooral met invalbeurten stellen. Hij mocht 21 keer opdraven en wist één keer te scoren voor Oostende. Het jeugdproduct van Dijon gaat nu in de Ligue 2 op zoek naar meer speelmogelijkheden.

Bij Nancy - waar Gauthier Ganaye net als bij Oostende ‘Executive President’ is - komt Thiam een oude bekende tegen. De Duitser Daniel Stendel is er coach en had de Senegalees al onder zijn hoede bij Barnsley in het Championship.