Lantis vond vervuiling PFOS “zorgwekkender dan gedacht”, ministers al jaren op de hoogte, maar voor OVAM was er “geen gevaar”

De Vlaamse regering was op de hoogte van het akkoord dat Lantis, beheerder van de Oosterweelwerf, en 3M sloten over de PFOS-vervuiling. Dat zegt CEO Luc Hellemans van Lantis. Sterker zelfs: het overheidsbedrijf kaartte zelf aan dat de vervuiling een pak zorgwekkender was dan gedacht. Maar afvalbeheersmaatschappij OVAM zag toen geen aanleiding voor verdere ingrepen.