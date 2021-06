Chadli begrijpt de kritiek omdat hij maar 25 procent speelde, er zijn echter Rode Duivels met nog minder speelminuten

Bekijk de lijst met gespeelde minuten en op Eden Hazard, Michy Batshuayi en Matz Sels na speelde Nacer Chadli de minste minuten sinds vorig jaar in juni na de coronabreak het seizoen 2019-20 werd hervat en daar meteen het seizoen 2020-21 aan werd vastgekleefd. Eden Hazard is de aanvoerder, Batshuayi scoort altijd bij de Duivels en Sels was pas sinds half maart hersteld van zijn achillespeesblessure. Dus werden er vragen gesteld bij de selectie van Nacer Chadli.