Gaat Rüdiger Luis Suarez achterna? Duitser die De Bruyne blesseerde bijt nu in de rug van Paul Pogba

Antonio Rüdiger liet zich in de Champions League-finale al niet op een al te fraaie manier opmerken door Kevin De Bruyne een blessure aan de oogkas te bezorgen, en nu doet de Duitser op het EK ook een vreemde actie door in de rug van Paul Pogba te bijten.

De VAR deed alleszins niet de moeite om naar het incident te kijken. Rüdiger imiteert met deze bijtbeweging Luis Suarez, die in 2010 al zijn tegenstander Otman Bakkal in de hals beet. Later deed hij dat trucje nog eens over bij Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini.