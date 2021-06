Duitsland bijt zijn tanden stuk op een genadeloos Frankrijk: topfavoriet neemt eerste horde dankzij owngoal

“Frankrijk zal op dit EK mooier worden om naar te kijken”, had de Franse krant L’Equipe beloofd voor de match tegen Duitsland. Na een owngoal van Mats Hummels in de eerste helft, veranderde Frankrijk na rust ­echter opnieuw in een cynisch verdedigende ploeg. Uiteindelijk bleek die blauwe gordel genoeg om de zuinige zege over de streep te trekken: 1-0.

Het lekkerste voor het laatste houden: dat kunnen ze bij de UEFA. Twee landen hadden we op dit EK nog niet aan het werk gezien: Duitsland en Frankrijk. Ruim veertienduizend toeschouwers zaten in de Allianz Arena dan ook te wachten op de allereerste echte hoogvlieger van dit EK. Alleen kregen ze in eerste instantie een laagvlieger te zien. Een activist van Greenpeace had er niks beter op gevonden dan vlak voor de aftrap te proberen landen op de grasmat van het stadion van Bayern München. Eén probleem: de m/v/x had geen rekening gehouden met de spidercam die boven het veld hing te bengelen. Ei zo na belandde de parachutist in de tribunes tussen het publiek. Een blauwtje lopen, noemen we dat.

De match zelf werd gelukkig wél een hoogvlieger. Geen wonder: met mannen als Kylian Mbappé, Toni Kroos en Karim Benzema verzamelde de crème de la crème van het Europese voetbaltoneel dinsdagavond in de Allianz Arena.

Lang geleden dat er voor een groot toernooi nog eens zo’n uitgesproken favoriet was als Frankrijk voor dit EK. Eigenlijk lijkt er maar één ding Les Bleus van een Europese titel te kunnen houden: de Fransen zelf. Met Karim Benzema haalde de Didier Deschamps een absolute topspits terug bij de selectie na een afwezigheid van liefst zes jaar. Alleen vroegen veel waarnemers zich af of de spits van Real Madrid de goede vrede in de kleedkamer van Frankrijk niet zou gaan verstoren. “Maak je geen zorgen, er zijn geen spanningen”, stelde Kylian Mbappé iedereen op de maandagse persconferentie gerust nadat Olivier Giroud – sinds de komst van Benzema diens doublure – had geklaagd dat hij “nogal weinig ballen kreeg van sommige ploegmaats”. Geen betere manier om zo’n sluimerend brandje te blussen dan door je openingswedstrijd te winnen.

3-4-3 op z’n Belgisch

Tegen Duitsland duurde het even voor Big Benz en zijn collega-spitsen Kylian Mbappé en ­Antoine Griezmann de motor echt op gang kregen. Een kwartiertje om precies te zijn. Joachim Löw knutselde in de oefenwedstrijden voor het EK een nieuwe formatie in elkaar voor zijn elftal: een 3-4-3 die doet denken aan de tactiek die ­Roberto Martinez ook bij de Rode Duivels toepast. De Fransen hadden het in het openingskwartier lastig met die nieuwe opstelling van de Duitsers. Aanvankelijk waren het dan ook de mannen van Löw die het heft in handen namen.

Maar toen Frankrijk een kwartier ver in de eerste helft een antwoord had gevonden op de aangepaste tactiek van de Duitsers, wist het ook meteen te dreigen. Eerst kopte Paul Pogba een goeie corner van Griezmann nog over. Vervolgens zag Mbappé, die goed naar binnen was gekomen vanop de linkerkant, zijn poging gekeerd door Manuel Neuer. Maar bij de derde poging was het wél prijs. Niet de gouden drietand, wel Paul Pogba forceerde het slot richting de 1-0. Met een heerlijk subtiel passje vond de middenvelder van Manchester United Lucas Hernandez op de linkerkant. De Fransman van Bayern München zette strak voor, Mats Hummels werkte de assist van zijn ploegmaat in eigen doel. Het tweede blauwtje van de avond. De allereerste owngoal van Duitsland ooit op een EK.

Vreemd momentje enkele seconden voor rust. Bij een inworp stond Antonio Rüdiger Pogba iets te close te dekken. Uit het niets maakte de Duitser, met de armen rond diens borst, een bijtende beweging richting de rug van de Fransman. Rüdiger eet zijn vlees liefst bleu, zo blijkt.

Helaas voor de Duitsers bleek de bizarre actie van Rüdiger ook symbool te staan voor hun wedstrijd tegen de Fransen. De Mann­schaft ging na rust wel op zoek naar de gelijkmaker, versierde een aantal goeie mogelijkheden via Serge Gnabry, maar beet zijn tanden stuk op een stug verdedigend Frankrijk.

L’Equipe schreef net voor de start van het EK dan wel dat Frankrijk op dit EK “mooier zou worden om naar te kijken”. Zodra het op voorsprong komt, blijft Frankrijk toch vooral een ploeg die zich terugtrekt voor zijn eigen doel, om daarna genadeloos toe te slaan op de tegenaanval. Je zou uiteraard voor minder als je met Kylian Mbappé de koning van de counter in je ploeg hebt.

Twee keer scoorden de Fransen nog na een tegenaanval in de tweede helft. Zowel de goal van Mbappé als die van Benzema werd echter afgekeurd na voorafgaand buitenspel.

Geen nood, want uiteindelijk hadden de Fransen aan de owngoal van Hummels genoeg om de overwinning over de streep te trekken. Met dank aan een stevige verdedigende gordel in de tweede helft hebben Les Bleus zonder echt uit te blinken hun eerste drie punten op dit EK te pakken.

Foto: AFP

Paul Pogba verkozen tot Man van de Match: “Iedereen heeft z’n job gedaan vandaag”

De UEFA verkoos na afloop Paul Pogba tot Man van de Match. De middenvelder van Manchester United speelde een bepalende rol bij de Fransen in de Allianz Arena.

“We hebben allemaal ons werk gedaan vandaag”, sprak Pogba. “Zonder mijn teammaats had ik zelf ook geen goede match kunnen spelen. Deze overwinning is voor iedereen die ons steunt. We komen als wereldkampioenen op het veld, maar moeten ons tegelijk nederig tonen. Enkel zo kunnen we vooruitgang blijven boeken. Het was belangrijk vandaag met een zege aan het toernooi te kunnen beginnen. Dat dat tegen zo’n sterk team als Duitsland gelukt is, doet deugd. De Duitsers hebben het ons nochtans lastig gemaakt, maar we wilden deze overwinning heel graag en hebben hem over de streep kunnen trekken.”

