Louis Van Gaal voorgesteld als nieuwe trainer van Nederlandse tweedeklasser Thelstar … voor één wedstrijd

Louis van Gaal zal komend seizoen voor één wedstrijd terugkeren op de bank als trainer in het betaalde voetbal. Het is de bedoeling dat “de IJzeren Tulp” Telstar tijdens een competitiewedstrijd in de Nederlandse tweede klasse onder zijn hoede neemt.

De eenmalige rentree van de 69-jarige Amsterdammer is onderdeel van een loterij voor een aantal goede doelen, waarbij een van de winnaars als assistent van Van Gaal bij de betreffende wedstrijd van Telstar mag fungeren.

Deelnemers aan de loterij kunnen onder meer ook kaarten voor de Grand Prix in Zandvoort winnen. De opbrengst is bestemd voor supportersfaciliteiten in het stadion van Telstar, voor de stichting Durf te Dromen en de stichting Spieren voor Spieren.

Van Gaal heeft er zin in en zegt in een begeleidend filmpje: “wil je samen met mij een wedstrijd verkloten, koop dan loten”.

Van Gaal beëindigde zijn trainersloopbaan in 2016. Manchester United was zijn laatste club. De ex-trainer van Ajax, Barcelona, Bayern München en het Nederlandse voetbalelftal heeft een terugkeer nooit uitgesloten, maar het is weinig waarschijnlijk dat hij nog ergens voltijds aan de slag gaat.