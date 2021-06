Einde van de Super League-heisa? Juventus, Barcelona en Real Madrid mogen aan Champions League deelnemen

Juventus, Barcelona en Real Madrid mogen komend seizoen gewoon deelnemen aan de Champions League, ondanks het feit dat de drie topclubs nog altijd niet officieel afstand hebben genomen van de Super League. De UEFA heeft bevestigd dat alle clubs die zich hebben gekwalificeerd voor de Champions League een toelatingsbrief hebben ontvangen.

De UEFA liet vorige week al weten dat de juridische stappen tegen de drie overgebleven initiatiefnemers van de Super League, een min of meer gesloten topcompetitie buiten de UEFA om, voorlopig zijn opgeschort. Op 25 mei had de Europese voetbalunie een disciplinaire procedure opgestart tegen de drie clubs. De UEFA dreigde met maatregelen wegens “een mogelijke schending van het wettelijk kader van de UEFA”. Daarbij zou een schorsing voor de Champions League tot de mogelijke sancties kunnen behoren.

De beslissing van de UEFA om de juridische actie tegen de drie clubs voorlopig te staken, zou een gevolg zijn van de procedure die Juventus, Real Madrid en Barcelona hebben aangespannen bij de ondernemingskamer in Madrid. Zij betichten de UEFA van het vormen van een kartel en het hinderen van vrije concurrentie. De ondernemingskamer in Madrid wil nu van het Europees Hof van Justitie weten of de UEFA clubs volgens de EU-regels niet de vrijheid hoort te gunnen om eigen wedstrijden te organiseren.