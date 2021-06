Roberto Martinez speelt verstoppertje bij Rode Duivels: als De Bruyne meereist, zal hij vermoedelijk nog niet starten

De Rode Duivels vliegen vandaag naar Kopenhagen voor hun tweede EK-wedstrijd van morgen tegen Denemarken (18 uur). Of alle spelers die uit blessure terugkomen op het vliegtuig zitten, wil de voetbalbond niet bevestigen. Bondscoach Roberto Martinez wil de tegenstander niet wijzer maken en houdt zijn kaarten tot na de Deense training om 16 uur voor zijn borst.

“Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen zijn medisch fit om te spelen tegen Denemarken.” Dat nieuws gaf bondsdokter Geert Declercq gisteren mee aan de RTBf. Maar tijdens de laatste training op Belgische bodem blonk Vertonghen uit door afwezigheid. De linksachter ondervindt nog te veel hinder aan de enkel nadat hij vorige zaterdag onzacht in aanraking was gekomen met de Russische spits Artem Dzyuba.

Of Vertonghen vandaag op het vliegtuig naar Kopenhagen zit, is af te wachten. Het is niet omdat hij medisch fit is dat hij ook zal spelen. Hetzelfde geldt voor Kevin De Bruyne, die gisteren voor de tweede dag op rij met de groep trainde. Ook Axel Witsel, Eden Hazard en alle andere spelers – op de onfortuinlijke Timothy Castagne na – stonden op het trainingsveld.

De voetbalbond wil voorlopig niet bevestigen wie vandaag de reis vanuit de luchthaven van Charleroi naar Kopenhagen maakt. Bondscoach Roberto Martinez vindt het een comfortabele situatie dat er onduidelijkheid over zijn sleutelspelers heerst. Hij wil zijn Deense collega Kasper Hjulmand niet wijzer maken. Doordat alle trainingen in het oefencentrum van Tubeke gesloten zijn, kan hij een heel toernooi verstoppertje spelen.

Omgekeerd hebben de Belgen ook weinig informatie over de Denen. Na de traumatische ervaring met Christian Eriksen zei Hjulmand dat alleen de spelers die zich “mentaal klaar voelen” worden geselecteerd. Het ziet er dus naar uit dat ook hij een mistgordijn wil optrekken over zijn basisploeg.

Denayer in plaats van Boyata?

De kans bestaat dat Martinez (een beetje) roteert in zijn team. Dedryck Boyata stond aan de aftrap tegen Rusland om Dzyuba uit de match te houden. Tegen de Denen zou Martinez (opnieuw) de voorkeur kunnen geven aan Jason Denayer. De verdediger van Lyon speelde in beide Nations League-wedstrijden tegen de Denen en maakte in de heenmatch in Kopenhagen zelfs de 0-1.

Als Kevin De Bruyne meereist, zal hij vermoedelijk nog niet starten. Ook Eden Hazard begint allicht weer op de bank. Martinez zei dat zijn kapitein “meer minuten” krijgt in Denemarken en “nog meer minuten” zal spelen tegen Finland. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Hazard invalt op het uur in Denemarken en gewisseld wordt na een uur in Finland. Op die manier zou hij volledig klaar zijn voor de 1/8ste finales. Wat wel vaststaat, is dat Witsel zeker niet start.

Timothy Castagne ging dinsdagnamiddag onder het mes in Antwerpen. Martinez sloot eerder al uit dat hij nog in aanmerking komt voor dit EK.