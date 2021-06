Didier Deschamps zag “een grootse match” van Frankrijk, Joachim Löw verwijt Duitse ploeg niets

De Franse bondscoach Didier Deschamps toonde zich dinsdag na de 1-0 zege van Frankrijk in München tegen Duitsland erg opgetogen. Deschamps loofde zowel het talent als de werkkracht van zijn team. “We hebben ervoor gevochten”, klonk het na afloop.

“We hebben een grootse match gespeeld tegen een heel sterke tegenstander”, opende Deschamps in het flashinterview op het veld van de Allianz Arena. “Duitsland is met de terugkeer van Hummels en Müller sterker geworden. Dit had een finale of een halve finale kunnen zijn. We hebben ervoor gevochten en waren op niveau. Ik wist dat mijn spelers klaar zouden zijn.”

“In de eerste helft hadden we het na het openingsdoelpunt nog beter kunnen uitspelen. Dat lukte na rust wel, maar we konden die belangrijke tweede goal niet maken. Uiteindelijk bleek het niet nodig. We hebben in het slot niet echt meer afgezien. Het was een harde wedstrijd, maar met ook veel kwaliteit en talent. Dit zijn drie belangrijke punten, zeker in onze groep. Deze overwinning doet ons goed”, sloot Deschamps af.

Foto: ISOPIX

Joachim Löw: “Mijn spelers hebben alles gegeven”

Joachim Löw berustte in de nederlaag. Löw gaf aan zijn spelers van de Mannschaft niets kwalijk te nemen. “Frankrijk kan heel goed counteren, dat wisten we, maar we konden ze niet stoppen”, liet hij optekenen na afloop van het eerste EK-duel van de Duitsers.

“Het was een enorm intense match”, stak Löw van wal. “We hebben alles in de strijd geworpen en hebben gevochten tot het einde. Een eigen doelpunt beslist uiteindelijk de match. We wisten vooraf dat Frankrijk extreem goed kan counteren. Maar we konden ze niet stoppen. Ik kan mijn team niets kwalijk nemen. Ze zijn er vol voor gegaan. We misten alleen een beetje effectiviteit voor doel.”

Löw kwam ook terug op het eigen doelpunt van Hummels, dat uiteindelijk de wedstrijd zou beslissen. “Ik neem Mats niets kwalijk. Het is brute pech. De voorzet komt hard aan. We hadden eerder in de actie misschien beter kunnen verdedigen, maar voor Mats was het moeilijk om de bal nog weg te werken.”

“Vanaf morgen kijken we weer vooruit naar het duel van zaterdag tegen Portugal”, eindigde Löw. “Nu is de teleurstelling groot na de nederlaag, maar er is nog niets gebeurd. We hebben nog twee wedstrijden om alles recht te zetten en we gaan hard werken om dat ook te doen.”