SJOTCAST EK #5. “Portugal heeft dan wel gewonnen, het zit in de groep des doods wel met een probleem”

Het EK is begonnen. En dus blijft Sjotcast EK niet achter. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u dagelijks mee op een trip doorheen Europa. In deze aflevering heeft Lars een blessurevoorspeller gevonden, zag Guillaume een speler die het publiek met liefde maar wat graag haat en geniet het duo nog na van de beste wedstrijd van dit toernooi. Tot dusver.

Sjotcast: elke dag tijdens het EK

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze ook tijdens het EK. Elke avond neemt het drietal een aflevering van een halfuurtje op, die u ’s ochtends (of ’s nachts, voor de nachtraven onder u) kan beluisteren. Op niet-wedstrijddagen komt er steevast een prominente gast langs. Mis het niet.

Win een Believer-pakket!

Sjotcast gaat ook de tour van de prijzen op. Tijdens het EK maakt u kans op een heus Believer-pakket waarmee u de Rode Duivels naar winst kan toejuichen. Beantwoord onderstaande wedstrijd- en schiftingsvraag en maak kans.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.