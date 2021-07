Uitgelachen door collega’s, tot hij grote tempels ontdekte: het verhaal van Jean Capart, de stamvader van de Belgische egyptologie

Voor hem was er het grote niets, na hem was Brussel een mondiaal centrum voor egyptologie. Maar enkel verzamelen was niet genoeg voor Jean Capart: de Brusselaar was ook de eerste Belg die zélf in het woestijnzand ging graven naar schatten uit het Oude Egypte. Gemotiveerd door een kras op zijn ziel na een aanvaring met oplichters, geholpen door een “fee” uit het Belgische koningshuis, en vooral: na wat enkel omschreven kan worden als een religieuze ervaring in het graf van Toetanchamon.