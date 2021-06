Antwerp onderhandelt met aanvaller Frey

Antwerp heeft vers bloed nodig voor het komende seizoen, zeker ook voorin. Daarom is de club in verregaande onderhandeling met Michael Frey (26) en zijn club Fenerbahce.

De Zwitserse aanvaller speelde net een jaartje op huurbasis bij Waasland-Beveren, waar hij ondanks de degradatie indruk maakte en in totaal zeventien keer scoorde. Frey kan nog meer adelbrieven voorleggen, want hij speelde toch al voor goeie clubs als Young Boys en het Franse Lille. Hij past ook in het profiel dat Brian Priske voor ogen heeft, want met zijn 1 meter 90 is hij een stevige kerel, maar sowieso is hij al sinds de wintermercato in beeld bij de Great Old. Toen kon een transfer niet, nu zou het wél moeten lukken. Hij heeft namelijk nog maar één jaar contract en dus werkt Fenerbahce mee aan een verkoop. Als Frey effectief overkomt, sluit dat overigens geen verlengd verblijf van Dieumerci Mbokani (35) uit. Dat blijft voorlopig nog altijd een optie.