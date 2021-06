Kylian Mbappé gaat viraal met waanzinnige sprint, maar hij is jaloers op… Jérémy Doku: “Ongezien in mijn vijf jaar als prof”

Frankrijk is het EK goed begonnen. In de eerste topper van het toernooi werd met 1-0 gewonnen van Duitsland. Kylian Mbappé scoorde niet, maar ging wel de wereld rond met een onwaarschijnlijke sprint tegen Mats Hummels.

Minuut 77. Een slechte voorzet van Toni Kroos. Paul Pogba pikt op, dribbelt even en geeft de bal aan Mbappé. Dan gaat het snel. Karim Benzema tikt de bal in één keer diep.

Mbappé schakelt in één trek door van tweede naar zesde versnelling. Al kan het wel eens goed zijn dat de superster van PSG een zevende en een achtste in z’n benen heeft. De arme Mats Hummels moet alle zeilen bijzetten, maar wordt voorbij gestoomd.

De Duitser lacht echter het laatst want Hummels pakt uit met een bijna legendarische tackle in z’n eigen zestien. Hij ontfutselt Mbappé de bal. Er zijn Franse claims voor een strafschop, maar de VAR grijpt niet in en er wordt verder gespeeld.

Mbappé piekte tijdens zijn sprint aan een topsnelheid van 37 kilometer per uur. Onwaarschijnlijk en slechts een fractie verwijderd van zijn snelste sprint ooit: 38,5 kilometer per uur in 2019 voor PSG in een wedstrijd tegen zijn ex-club Monaco. De aanvaller had ook amper vijf seconden nodig om vanaf de middencirkel op zijn eigen helft de grote rechthoek van de Duitsers te bereiken.

Snel, maar geen Bolt

De Fransman verbrak meteen het record van dit EK, dat tot dan op naam stond van Leonardo Spinnazzola. De Italiaan klokte tegen Turkije 33,8 kilometer per uur. De snelste Belg van de eerste speeldag was Timothy Castagne met een topsnelheid van 30,2 kilometer per uur.

Met zijn snelheid liep Mbappé bijna even snel dan Usain Bolt toen de Jamaicaan in 2009 het wereldrecord op de 100 meter scherper stelde. Bolt kwam toen aan een gemiddelde van 37,58 kilometer per uur. Topsnelheid tegenover gemiddelde snelheid, een belangrijke nuance volgens sprintster Eline Berings.

“Mbappé is snel, maar die kromme vergelijkingen slaan echt nergens op”, klinkt het op Twitter. “De topsnelheid van Bolt was 44,7 km/u en gemiddeld 37,58 km/u. Met een topsnelheid van 38 km/u kan je net nog (even) de beste vrouwen volgen. Met zijn topsnelheid komt hij eerder in de buurt van een tijd van 10”08-11”00 (de betere vrouwen dus). Maar zelfs dat is niet zeker aangezien hij waarschijnlijk heel weinig uithouding heeft en dus veel meer zou terugvallen na 70-80 meter.”

Jaloers op… Doku

Mbappé had het onlangs nog over zijn snelheid en hoe hij zich daaraan heeft moeten aanpassen op het veld. “Of ik mijn snelheid train? Ja, natuurlijk”, zei hij aan France Football. “Met Mauricio Pochettino als trainer heb ik er nog meer aan gewerkt. Ik moest eigenlijk vooral mijn afwerking trainen en aanpassen aan mijn profiel. Als ik voor een doelman kom, dan zit ik aan een snelheid van 37-38,5 kilometer per uur. Dat is niet hetzelfde als een speler die op dat punt komt met een snelheid van 26 kilometer per uur. Ik moest dus leren om en beetje te vertragen als ik voor doel verschijn, zodat ik mijn snelheid beter onder controle heb.”

En de Franse superster voelt zich niet alleen als raket op een voetbalveld.

“Onlangs was ik nog met mijn vader bezig over van welke spelers ik onder de indruk was toen ik geblesseerd was. Eentje daarvan, door zijn snelheid, is Jérémy Doku van Rennes. Op vijf jaar als profvoetballer heb ik vanuit de tribune nog nooit iemand uit stilstand zoveel kracht zien ontwikkelen als hem. Als het gaat over een ongelooflijke snelle speler, dan zou ik ook Pierre-Emerick Aubameyang noemen. Net als Neymar, zeker voor zijn blessures. Hoe hij van richting kon veranderen, gek. Er zijn ook minder explosieve spelers uit stilstand, zoals Kyle Walker van Manchester City. Maar hij is als een tank wanneer hij op snelheid is.”