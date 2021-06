Canada heeft vannacht een 3-0-overwinning geboekt tegen Haïti in de Midden-Amerikaanse WK-kwalificaties. Met onder anderen Jonathan David (ex-Gent) en Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) in de basis. Larin scoorde zelfs het tweede Canadese doelpunt. Maar de hoofdrol van de avond was weggelegd voor Josue Duverger. De doelman van Haïti blunderde onwaarschijnlijk bij de 1-0. Tot ongeloof van hemzelf en zowat de hele natie.