Paul Pogba reageert op ‘bijtincident’ tijdens EK-topper én riskeert straf door actie na de wedstrijd tegen Duitsland

De UEFA heeft dinsdag na afloop van Frankrijk-Duitsland Paul Pogba verkozen tot Man van de Match. De middenvelder van Manchester United speelde een bepalende rol bij de 1-0 zege van de Fransen in de Allianz Arena in München.

“We hebben allemaal ons werk gedaan vandaag”, sprak Pogba na afloop van het eerste EK-duel van de Fransen. “Zonder mijn teammaats had ik zelf ook geen goede match kunnen spelen. Deze overwinning is voor iedereen die ons steunt. We komen als wereldkampioenen op het veld, maar moeten ons tegelijk nederig tonen. Enkel zo kunnen we vooruitgang blijven boeken. Het was belangrijk vandaag met een zege aan het toernooi te kunnen beginnen. Dat dat tegen zo’n sterk team als Duitsland gelukt is, doet deugd. De Duitsers hebben het ons nochtans lastig gemaakt, maar we wilden deze overwinning heel graag en hebben hem over de streep kunnen trekken.”

Foto: EPA-EFE

Rüdiger

De speler van Manchester United was tijdens de wedstrijd ook betrokken bij een incident met Antonio Rüdiger. De Duitser zou in de rug van de Fransman gebeten hebben.

“Hij knabbelde, denk ik, een beetje aan mij”, aldus Pogba. “Maar wij zijn vrienden. Dit was niets speciaal. Ik denk dat iedereen de televisiebeelden wel gezien heeft. Het is voorbij en behoort nu tot het verleden. Ik wil niet hij hiervoor gestraft wordt.”

De Fransman zelf hangt mogelijk ook een straf boven het hoofd. Pogba dook na de wedstrijd namelijk de tribunes in om een shirt aan een supporter te geven. Mogelijk brak hij daardoor de coronaregels van de UEFA, die nog wel moet reageren op het incident.