Delhaize roept papieren rietjes terug wegens te hoog loodgehalte

Supermarktketen Delhaize heeft in overleg met het FAVV besloten om papieren rietjes uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. Reden is een mogelijke overschrijding van de migratielimiet van lood. Consumenten wordt gevraagd het product terug te brengen naar de winkel, waar het aankoopbedrag wordt terugbetaald.

Concreet gaat het over papieren rietjes van het merk Delhaize met EAN-code 5400113650942. Tijdens een van de kwaliteitscontroles werd een te hoog loodgehalte vastgesteld ten opzichte van de Europese norm. Zware metalen zoals lood zijn stoffen die zich van nature bevinden in het milieu of door industriële activiteiten. Indien te hoge hoeveelheden via voeding worden ingenomen, kunnen deze zich opstapelen in het menselijk lichaam en een impact hebben op de gezondheid.

Ondertussen heeft Delhaize alle betrokken goederen uit de winkels verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd. Aan de klanten die dit product hebben gekocht, vraagt Delhaize om het niet te gebruiken. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het winkelpunt. De terugbetaling van elk betrokken product is verzekerd, klinkt het.

Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de Delhaize-klantendienst via het gratis nummer 0800/95 713.