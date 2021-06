Minister Peeters pakt onveilige schoolroutes in Antwerpen aan

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft aangekondigd dat ze 69 knelpunten op schoolroutes in de provincie Antwerpen op korte termijn veiliger wil maken. Het gaat daarbij om fiets- en voetpaden, kruispunten, zebrapaden of oversteekplaatsen voor fietsers. “Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf”, klinkt het.

Eind december 2020 werden de lokale besturen opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen. In Antwerpen gaat het om 193 knelpunten, waarvan er 69 op korte termijn worden aangepakt. Het gaat onder meer om wegen zoals de Bredabaan in Antwerpen, de Kapelsesteenweg in Brasschaat ter hoogte van het Sint-Michielscollege, de Herentalsesteenweg in Grobbendonk, de N15 in Heist-Op-den-Berg, de N10 in Lier en alle gewestwegen in Mechelen.

Voor 21 andere knelpunten kan het lokaal bestuur een beroep doen op de nieuwe subsidie voor schoolroutes langs gemeentewegen of op de bestaande subsidie schoolomgevingen. 71 punten worden nog verder bestudeerd door de administratie, ook in overleg met de lokale besturen en 32 punten zitten in grotere infrastructuurwerken vervat en worden dus ook aangepakt. “Voor de punten die mijn administratie nog verder onderzoekt, vraag ik op korte termijn duidelijkheid.”, aldus Peeters.

Het grote doel van het plan is om straks alle schoolroutes zo veilig mogelijk in te richten. In totaal trok minister Peeters hiervoor 30 miljoen euro uit.