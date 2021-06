Opdrachthouder PFOS-vervuiling wil over drie maanden met eerste rapport komen

Zwijndrecht - De Vlaamse opdrachthouder in het dossier over de PFOS-vervuiling rond Zwijndrecht, Karl Vrancken, wil over drie maanden met een eerste rapport komen. Dat heeft hij woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Daarin kunnen we dan ook de huidige maatregelen opnieuw evalueren.”

Vrancken, die onlangs werd aangesteld door de Vlaamse regering, moet zorgen voor een integrale aanpak in het dossier rond de vervuiling in de regio rond de oude fabriek van 3M in Zwijndrecht. Hij heeft daarvoor een jaar de tijd. Vrancken verwacht binnen drie maanden met een eerste rapport te komen. “Er zijn deze week al beslissingen genomen over bijkomende bodemstalen en grondwaterstalen vanuit Ovam. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bijkomende bloedstaalnames aangekondigd. Die resultaten zouden we kunnen hebben in de loop van de komende maanden, waardoor het mogelijk wordt om begin september met het eerste rapport te komen. Daarin kunnen we dan ook de huidige maatregelen opnieuw evalueren. Dat is de target”, zei Vrancken daarover.

De opdrachthouder nam intussen naar eigen zeggen al contact op met de verschillende betrokken overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Zo was er al contact met het bedrijf 3M. En ook met Oostwerweel-bouwheer Lantis was er al contact.

Lantis: “Instanties waren op de hoogte van vervuiling”

De directeur van Lantis, Luc Hellemans, benadrukte dinsdagavond in Terzake overigens dat de bevoegde instanties op de hoogte waren van de vervuiling. “Wij hebben de hogere overheid gesensibilseerd. In onze raad van bestuur zitten twee regeringscommissarissen die elke daad die wij stellen rapporteren aan de overheid”, aldus Hellemans. “Wij hebben daar nooit verstoppertje over gespeeld.(...) Wij hebben consequent vanaf 2017 gerapporteerd over PFOS, de verontreiniging en hoe we daarmee omgaan.” Hellemans voegde er ook toe dat de werken best niet kunnen worden stilgelegd.