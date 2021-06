15.000 ton aan buitenlands afval met PFAS verbrand in Antwerpen op jaar tijd

Op een jaar tijd is ruim 15.000 ton buitenlands afval met PFAS verbrand in het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. “Zonder te weten hoeveel PFAS zo in de lucht komt”, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen), die de cijfers opvroeg.

Tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 verbrandde Indaver 15.107 ton afval waar PFAS in zit, zo blijkt uit de cijfers. Het zwaarst vervuilend afval daarvan komt uit de Nederlandse chemiefabriek Chemours. In sommige leveringen afval uit Chemours worden extreem hoge waarden PFAS gemeten volgens de cijfers van de minister, zegt Schauvliege.

Volgens minister Demir zit de analysetechniek om te meten hoeveel PFAS in de rookpluimen van de fabriek zit, nog in de ontwikkelingsfase en is er geen normenkader van toepassing voor PFAS in rookgassen. “Want er is juridische onzekerheid rond de terminologie, analysetechniek en normstelling”, zo antwoordde ze op een vraag van Schauvliege.

Schauvliege: “Roept dwingende vragen op”

“Als we alles op een rij zetten dan blijkt dat de Vlaamse regering vandaag niet laat meten hoeveel PFAS er in de lucht terecht komt, dan blijkt dat er geen limieten of normen bestaan en dat er tegelijk toch afval met PFAS uit het buitenland hier wordt verbrand. Dit roept dwingende vragen op”, zegt Schauvliege. Die voegt daar aan toe dat er in Nederland wel een luchtemissienorm is. “Zo is er bijvoorbeeld voor Chemours bepaald hoeveel PFAS er mag worden uitgestoten, maximaal 0,18 kg/jaar.”

Volgens de Groen-politica geeft de Vlaamse regering “veel te vaak eerst toestemming om onverwoestbare chemicaliën te lozen of uit te stoten in de lucht en gaat ze achteraf pas controleren of het ongezond is”. Schauvliege benadrukt dat de gezondheid van de Vlamingen op de eerste plaats moet komen. ‘“Eerst moet gecontroleerd worden of de chemicaliën ongezond zijn, pas dan mag toestemming volgen.”