Vrouw van Radja Nainggolan doet verhaal van haar strijd tegen borstkanker: “Ik heb de botten van een 60-jarige”

Claudia Lai, de vrouw van Radja Nainggolan, heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport het verhaal van haar strijd tegen kanker gedaan.

Sinds mei 2019 vocht de Italiaanse tegen borstkanker. Na iets meer dan een jaar strijden, liet ze weten dat ze de strijd gewonnen had. Op Instagram bedankte ze uitvoerig iedereen die haar het afgelopen jaar heeft gesteund. Met de hashtag #cancersurvivor.

“Danku, danku, danku aan iedereen die het afgelopen jaar tussen de verschillende chemosessies in mij bleef geloven. Bedankt aan diegene die mij leuke momenten bezorgden en die mij deden geloven in mezelf. Bedankt om mij piano te leren spelen, zelfs toen mijn hersens minder goed werkten door de medicijnen en ik me niet eens herinnerde wat ik 1 minuut geleden geleerd had.”

LEES OOK. Tegen kanker vechtende echtgenote van Radja Nainggolan imponeert met gespierd lichaam: “F*ck kanker!”

Foto: BELGAIMAGE

Toen de coronacrisis in Italië uitbrak liet Lai nog weten dat ze het bijzonder moeilijk had omdat ze amper aan haar noodzakelijke medicijnen geraakte door de volledige lockdown daar. Nainggolan verliet Inter in augustus 2019 op huurbasis en verkaste naar Cagliari, de club waar het voor hem allemaal begon en waar de roots van zijn echtgenote Claudia liggen. De ex-Rode Duivel zette sportief een stap terug om zijn vrouw zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Met succes dus.

“Botten van een 60-jarige”

En intussen is Lai weer in topvorm. Met een gespierd lichaam waaraan ze al maanden werkt.

“Ja, ik ben in orde”, lacht ze in een gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Ik ben opnieuw naar de fitness gegaan, na vier maanden al. Ik ga drie keer per week en sport dan twee uur lang. Het is door alle verplichtingen en onze meisjes niet mogelijk om er constant te zijn. Ik doe aan boksen en gewichtheffen, ideaal voor mij. Het helpt me fysiek en mentaal, en daardoor kan ik alle pijn even thuislaten.”

Maar volledig verlost van alle medicatie is de Italiaanse nog lang niet. “Ik moet nog tien jaar therapie volgen”, klinkt het. “Die medicijnen putten mij echt uit en fysiek heb ik de botten van een 60-jarige vrouw. Om te voorkomen dat mijn lichaam verder aftakelt, moet ik het onder stress houden en op alles letten, zoals mijn dieet. Eerst viel ik teveel af, nu eet ik van alles een beetje. Geen rood vlees of dingen waar teveel hormonen inzitten, wel bijvoorbeeld kip. Intussen ben ik opnieuw wat bijgekomen en soms eet ik ook wel eens een pizza of iets anders wat ik lekker vind. Of ik soms ook een wijntje drink? Ja, natuurlijk. Anders zou ik niet meer leven hé (lacht).”

Mevrouw Nainggolan haalde ook veel kracht uit muziek. “Het is echt te gek. Ik ben een carrière begonnen als dj. Dat is vooral mentaal mijn redding geweest, want zo kan ik aan al mijn problemen ontsnappen. Ik ben er misschien wat laat mee begonnen, maar ik droom ervan om bekend te worden. Ik moet nog wel veel leren. Mijn droom op korte termijn? Ik kan niet wachten om nog eens een mooie reis te maken. Naar de zee of de VS of een Europese stad. Ik wil gewoon zo graag nog eens een vliegtuig pakken en gewoon gaan.”