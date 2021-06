Gent - AA Gent neemt na één seizoen alweer afscheid van Tim Kleindienst. De 25-jarige Duitse aanvaller kon in Gent nooit overtuigen en werd de voorbije maanden al uitgeleend aan zijn ex-club Heidenheim.

In de 2de Bundesliga toonde Kleindienst zich met elf goals in vijftien duels bijzonder trefzeker. Heidenheim zette zijn zinnen op een definitieve terugkeer van hun populaire centrumspits en die overgang is nu - volgens AA Gent-CEO Michel Louwagie - op enkele details na helemaal rond.