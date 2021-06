Hoe Airbnb via “zwarte doos” tot 50 miljoen per jaar uitbetaalt om verkrachtingszaken stil te houden en menselijke resten op te ruimen

Een team van een honderdtal mensen dat over de hele wereld uitrukt om smerige zaakjes op te lossen, misdaadslachtoffers zwijggeld te betalen en zo imagoschade te vermijden. Kostprijs: minstens 50 miljoen dollar per jaar. Nee, het is geen scenario uit een flauwe actiefilm, maar de realiteit bij Airbnb, blijkt uit een onderzoek van Bloomberg.