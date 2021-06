Hevige brand in Nederlands safaripark Beekse Bergen: hoofdgebouw grotendeels uitgebrand

Het hoofdgebouw van het Nederlandse vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is woensdagochtend voor een groot deel uitgebrand. De vlammenzee werd volgens de brandweer veroorzaakt door een gaslek. Al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De brandweer liet het gecontroleerd uitbranden.

De brand brak uit rond 9 uur. Op dat moment waren er nog geen personen aanwezig, er vielen dan ook geen gewonden. Al snel stond de voorkant van het hoofdgebouw in lichterlaaie. In het pand zitten ook een restaurant en een zwembad. De rook is in de wijde omgeving te zien, en er waren explosies te horen. De brandweer rukte uit met groot materieel. Zeker 40 tot 50 brandweerlieden bestrijden het vuur. De veiligheidsregio meldt dat het vuur een opslag van gevaarlijke stoffen niet heeft bereikt. In de opslag ligt chloor en zwavelzuur voor het zwembad.

Vakantiegangers die nog op het park zijn, hoeven hun verblijf volgens de brandweer niet te verlaten. Het park kan gewoon open blijven. De rook waait richting het buitengebied. Bij een andere windrichting waren mogelijk wel ontruimingen nodig geweest. Het park zit momenteel vol met vakantiegangers.