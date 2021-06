Coronapaspoort voorgesteld: zo reist u binnenkort weer Europa rond

Vanaf vandaag is het Belgische coronacertificaat beschikbaar, waarmee reizen binnen de Europese Unie een pak vlotter moet gebeuren. Het gaat om een persoonlijk certificaat voor Belgen vanaf zes jaar, dat vanaf 1 juli kan gebruikt worden in alle EU-landen om te tonen dat je “covidsafe” bent. Het certificaat – en hoe je dat kan bekomen – werd woensdagochtend voorgesteld tijdens een persconferentie.

Het certificaat geeft aan of je gevaccineerd bent tegen Covid-19, recentelijk (maximaal 72 uur) negatief testte op het coronavirus of hersteld bent van de ziekte, maximaal 180 dagen geleden. Het is beschikbaar via de app CovidsafeBE.