Code geel in Limburg: hittegolf en hoge ozonconcentraties verwacht

Het KMI verwacht in de provincie Limburg van woensdag tot en met vrijdag een hittegolf met maximumtemperaturen tot 32 graden. In de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik waarschuwt het weerinstituut voor intense hitte woensdag en donderdag. Het Brussels Gewest kleurt woensdag eveneens geel op de kaart met de waarschuwingsniveau’s. De andere provincies blijven groen.

De combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en warme weer zal zorgen voor hoge ozonconcentraties in de lucht. De kans bestaat dat woensdag en donderdag de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht lokaal wordt overschreden, verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. De kans op overschrijdingen donderdag is het hoogste in het noordoosten van het land.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Vanaf vrijdag wordt een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht, waardoor er normaal geen overschrijding meer zal zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid activeerde dinsdag de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan en roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen.