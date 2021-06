Tweedeverblijvers krijgen gelijk van de rechter in zaak over taksen in badstad: “Discriminerend, ze wonen er niet maar betalen wel de grootste bijdrage”

Koksijde / Nieuwpoort -

De rechter van het Hof van Beroep in Gent heeft een Waalse vrouw gelijk gegeven die aanklaagde dat het niet eerlijk is dat zij wél belastingen moet betalen voor haar tweedeverblijf in Koksijde, maar vaste inwoners geen personenbelastingen. “Zo dragen tweedeverblijvers, die sporadisch in Koksijde verblijven, wél de grootste bijdrage”, zegt haar raadsman Alain Coulier. De gemeente Koksijde blijft echter bij haar standpunt.