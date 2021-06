Presidentsverkiezingen in Peru draaien uit op thriller: Castillo leidt nipt, maar Fujimori spreekt al van fraude

De linkse presidentskandidaat Pedro Castillo heeft dinsdag de oproepen van de achterban van de andere presidentskandidaat, de rechts-populistische Keiko Fujimori, verworpen. Haar aanhangers dringen er bij Fujimori op aan om de verkiezingen wegens fraude ongeldig te laten maken. Na afloop van het tellen van de stemmen heeft Castillo immers 50,12 procent van de stemmen van de Peruanen verzameld, tegenover 49,87 procent van de stemmen voor Fujimori: een voorsprong van 45.000 stemmen.

De verkiezingsautoriteit heeft die uitslag nog niet bevestigd, maar onderzoekt de annulatieberoepen van de verkiezingen, die voornamelijk door Fujimori ingediend zijn. De verkiezing werd eerder door de waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) omschreven als “positief” en zonder “ernstige onregelmatigheden”, maar daar legt Fujimori zich niet bij neer. “Wij hebben vertrouwen in de verkiezingsorganen (van Peru, nvdr) en in de wil van het volk. Wij weten dat wanneer zij deze onregelmatigheden analyseren, zij ons gelijk zullen geven”, aldus Fujimori.

Fujimori nam voor de derde keer deel aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, na twee opeenvolgende nederlagen in 2011 en 2016. Als ze wint, zou Fujimori de eerste vrouwelijke president van Peru worden en in de voetstappen van haar vader treden, de voormalige president Alberto Fujimori, die van 1990 tot 2000 aan het roer stond van het land. Momenteel zit hij echter een gevangenisstraf van 25 jaar uit voor corruptie en misdaden tegen de menselijkheid. Als ze verliest, zal ook zij worden vervolgd: de aanklagers eisen 30 jaar gevangenisstraf in een omkopingszaak waarvoor ze al zestien maanden in voorlopige hechtenis doorbracht.

Maar ook Castillo, de marxistische dorpsonderwijzer, rekent op de verkiezingsautoriteit om hem tot winnaar te kronen. “Ik eis dat de verkiezingsautoriteiten ervoor zorgen dat we eens en voor altijd ophouden met treuzelen en met het Peruaanse volk in angst te laten leven, en dat de wil van het volk van dit land wordt gerespecteerd,” zei Castillo nadat de definitieve telling bekend was gemaakt. “Vandaag begint de echte strijd om een einde te maken aan de grote ongelijkheden in ons land”, voegde hij eraan toe.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de bekendmaking van de definitieve resultaten. De verkiezingsautoriteit staat onder druk van aanhangers van beide kandidaten, die dagelijks demonstraties houden in Lima. “Ik denk dat we ons niet mogen spoeden en nog minder ongepaste termen als fraude mogen gebruiken, maar de resultaten rustig moeten afwachten”, benadrukte de interim-president Francisco Sagasti.