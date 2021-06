Ongeziene lijst politici moet het straks komen uitleggen in PFOS-affaire: Vlaams Parlement stemt vanavond over onderzoekscommissie

Zwijndrecht -

Het Vlaams Parlement zet woensdagavond het licht op groen voor de oprichting van een onderzoekcommissie. Die moet nog voor de zomer uit de startblokken schieten en nagaan wat er is misgelopen bij de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omstreken, wie daarvoor verantwoordelijk is en welke lessen er voor de toekomst moeten worden getrokken. Een nooit geziene reeks (ex-)ministers zal er tekst en uitleg moeten geven.