Ministers versoepelen quarantaineregels voor volledig gevaccineerden

De verzamelde ministers van Volksgezondheid van het land versoepelen de quarantaineregels voor volledig gevaccineerden vanaf 24 juni. Het gaat om mensen die de nodige prikken hebben gehad en nog eens twee weken gewacht hebben zodat het vaccin zijn werk kon doen. Als zij een hoog-risicocontact hebben, volstaat één negatieve test om niet in quarantaine te moeten. De tweede test vervalt dan uiteraard. Wie de test weigert, moet wel de volle tien dagen in quarantaine.

De ministers wijzen op de vaccinatiecampagne die op kruissnelheid is geraakt. 5,7 miljoen landgenoten kregen al hun eerste prik. 3,16 miljoen van hen zijn al volledig beschermd. De interministeriële conferentie Volksgezondheid ziet daarom ruimte om te versoepelen.

Wel maken ze nog enkele uitzonderingen. In het geval van een cluster van besmettingen moeten ook volledig gevaccineerde personen in quarantaine, net zoals in een woonzorgcentrum of in andere leefgroepen.