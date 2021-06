Waarom knielen de Duivels, wie is toch die Belgische nummer 18 en populair tot in Afrika: dit googelen wij (en de wereld) over het EK

Donderdag spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het EK, tegen Denemarken. Google maakte van de gelegenheid gebruik om na te gaan wat we nu juist het vaakst zoeken over het EK.

Zo stond België de afgelopen drie dagen in de top drie van meest gezochte teams wereldwijd. Daarnaast vragen we ons ook af wanneer de Belgen spelen en waar de EK-matchen doorgaan.

Meest gezochte teams (wereldwijd):

1. Engeland

2. Kroatië

3. België

4. Denemarken

5. Rusland

Meest gestelde vragen over het EK (België):

1. Wanneer speelt België EK 2021

2. Waar is het EK voetbal 2021

3. Quand commence l’EURO 2021

4. Wanneer finale EK 2021

5. Qui va gagner l’EURO 2021

Ook de tegenstanders van de Belgen blijken een grote interesse te hebben in de Rode Duivels. De Russen, van wie de nationale ploeg zaterdag met 3-0 won, staan hierbij op plaats nummer twee. De Centraal Afrikaanse Republiek en Turkmenistan volgen op de voet. Spitsen we ons toe op de zoekopdrachten naar Rode Duivels wereldwijd, dan blijken Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard de meest gezochte spelers.

Foto: Pool via REUTERS

Landen die zoeken naar de Rode Duivels:

1. België

2. Rusland

3. Centraal Afrikaanse Republiek

4. Turkmenistan

5. Tadzjikistan

6. Oeganda

7. Democratische Republiek Congo

8. Haïti

9. Zuid-Soedan

10. Oost-Timor

Meest gezochte Belgische spelers (wereldwijd):

1. Romelu Lukaku

2. Kevin De Bruyne

3. Eden Hazard

4. Timothy Castagne

5. Yannick Carrasco

6. Thibaut Courtois

7. Thorgan Hazard

8. Dedryck Boyata

9. Jan Vertonghen

10. Thomas Meunier

Kijken we naar de zoekresultaten uit eigen land, dan staat ook hier Romelu Lukaku op de eerste plaats van de meest gegoogelde Duivels. Op plaats twee volgt Timothy Castagne, die afgelopen zaterdag maar liefst zes breuken in het aangezicht opliep tegen Rusland. Eden Hazard, terug van lang weggeweest, sluit de top drie af. Onder de meest gegoogelde vragen over de Rode Duivels vinden we vooral vragen over de planning en tegenstanders, maar ook waarom de Rode Duivels precies knielen. Als we in België naar teams zoeken, is dat doorgaans naar het Belgische team, gevolgd door onze eerste twee EK-tegenstanders, Rusland en Denemarken.

Niet iedereen weet dat Jason Denayer met rugnummer 18 speelt. Foto: BELGA

Meest gezochte Belgische spelers (België):

1. Romelu Lukaku

2. Timothy Castagne

3. Eden Hazard

4. Kevin De Bruyne

5. Thibaut Courtois

6. Thomas Meunier

7. Dedryck Boyata

8. Dries Mertens

9. Yannick Carrasco

10. Jan Vertonghen

Meest gestelde vragen rond de Rode Duivels (België):

1. Wanneer spelen de Rode Duivels

2. Waar spelen de Rode Duivels

3. Tegen wie speelt België

4. Waarom knielen Rode Duivels

5. Wie is nummer 18 bij de Rode Duivels

Meest gezochte teams (België):

1. België

2. Rusland

3. Denemarken

4. Nederland

5. Engeland