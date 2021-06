We zijn met 11.521.238 Belgen: meer overlijdens dan geboortes in 2020

Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11.521.238 inwoners. Dat blijkt woensdag uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Voor het eerst sinds de jaren 40 werden in België wel meer overlijdens dan geboortes genoteerd.

Het afgelopen jaar groeide de Belgische bevolking met 28.597 inwoners of 0,25 procent. Dat is een halvering in vergelijking met de voorgaande jaren, waar het groeipercentage steeds rond de 0,5 procent schommelde.

De stijging in het bevolkingsaantal kan worden verklaard door twee demografische fenomenen. Het natuurlijk saldo is voor het eerst sinds lang negatief (-13.111). In 2020 overleden meer Belgen dan dat er baby’s geboren werden, deels te verklaren door de coronapandemie. Het natuurlijk saldo was al verschillende jaren negatief in Wallonië, maar nu dus ook in Vlaanderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gewest waar er nog meer geboortes zijn dan overlijdens.

Het internationaal migratiesaldo is echter wel positief (+41.756), net als de afgelopen jaren. Vorig jaar werden er dus meer immigraties dan emigraties geregistreerd. De top vijf van de nationaliteiten die in 2020 naar België immigreerde is gelijk aan die in 2019. Het gaat in de eerste plaats om Belgen die na een verblijf buiten België terugkeren, gevolgd door Roemenen, Fransen, Nederlanders en Italianen.

In het Vlaams Gewest was Vlaams-Brabant opnieuw de provincie met de grootste groei in 2020 met 0,54 procent. De provincies Oost-Vlaanderen (0,43 procent), Limburg (0,35 procent) en Antwerpen (0,31 procent) volgen op respectievelijk positie 2, 3 en 4. De traagst groeiende provincie in 2020 in Vlaanderen was West-Vlaanderen met een groei van 0,2 procent. In heel België is Luxemburg de snelst groeiende provincie (+0,69 procent).