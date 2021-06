Openstaande vacatures: België heeft opnieuw de rode lantaarn

Het aandeel van de openstaande vacatures in de landen van de eurozone is in het openingskwartaal afgeklokt op 2,1 procent. België scoort niet goed op de indicator en noteert met 3,5 procent de hoogste score. In de volledige Europese Unie krijgt enkel Tsjechië (5 pct) de vacatures nog moeilijker ingevuld.

De verhouding aan openstaande vacatures in de eurozone zit in de lift. In het vierde kwartaal van 2020 ging het om 1,9 procent. In heel de EU noteert de graadmeter een score van 2 procent, na 1,8 procent in het slotkwartaal van 2020.

België kon in het vierde kwartaal (2,9 pct) even de koppositie in de eurozone afschuiven op de oosterburen, maar volgens de nieuwste cijfers staat België opnieuw op één. Ditmaal staat Nederland (3 pct) op de tweede stek. Duitsland vervolledigt met 2,9 procent de top drie van openstaande betrekkingen in de landen van de eenheidsmunt. Cijfers voor Frankrijk zijn er niet.

Het cijfer geeft het aantal vacatures ten opzichte van het totaal aantal jobs plus openstaande vacatures weer.