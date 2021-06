Op het hoofd geslagen, eigen braaksel moeten eten, en meer dan half uur onder ijskoude douche: slachtoffer getuigt hoe ze werd mishandeld door zus

Ronse - Voor het Gentse hof van assisen is woensdag de zus van Martine H. uit Ronse komen getuigen, het slachtoffer in de zaak. De 55-jarige Martine H. wordt immers beschuldigd van foltering met verzwarende omstandigheden van haar oudere zus tussen 2014 en 2017. De zus is nog in leven maar door de ernst van de feiten moet Martine H. zich voor het hof van assisen verantwoorden. De zus zelf is mentaal beperkt en heeft nog steeds schrik van Martine H.

De feiten vonden meermaals plaats tussen 22 augustus 2014 en 27 mei 2017. Martine H. werd in februari 2019 aangehouden, nadat haar zwakbegaafde oudere zus die bij haar inwoonde, met de hulp van een welzijnswerkster aangifte deed van mishandeling. Ze verklaarde dat haar zus haar op het hoofd sloeg met onder meer borden, glazen schalen en een douchekop, dat ze kattenvoer en haar eigen braaksel moest eten en twee keer meer dan een half uur onder een ijskoude douche moest staan. Door langdurig sproeien in haar ogen zou ze ook gezichtsverlies opgelopen hebben.

Martine H. ontkende eerst de feiten, maar gaf later verschillende zaken toe. Ook tijdens de ondervraging vrijdag door de voorzitter, gaf ze bijna alles toe. Ze bekende dat ze haar zus met een hamer op haar hoofd had geslagen, meermaals met een aardappelmesje in haar arm had gestoken, op haar hoofd had geklopt met een sproeier en meermaals een bord kapot had geklopt op haar hoofd.

LEES OOK. Martine (55) verklaart waarom ze zwakzinnige zus folterde: “Ze maakte mij nerveus en depressief” (+)

Intussen woont de zus (62) in een instelling in Gent. Maar voor de voorzitter verklapte ze de naam en het adres liever niet. De angst om haar zus zit er duidelijk nog in. Maar ze is er duidelijk graag. “Ik word daar zeer goed beschermd.”

Over de feiten zelf werd ze kort ondervraagd. “Ik heb slaag gekregen en werd mishandeld.” Tegenover de voorzitter bevestigde ze dat ze werd geslagen met een douchekop en een hamer. “Maar ik spreek daar liever niet te veel over.” De voorzitter ging daarom niet verder in op het onderwerp. Ze vertelde dat ze naar de winkel kan gaan, maar bankzaken verrichten zou ze nooit alleen kunnen. Ook alleen wonen zou haar niet lukken. “Als ik daar niet blijf, sta ik op straat.”