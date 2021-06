Nog meer milieuschade bij 3M: na leidingbreuk lekte 43.000 liter bijtende stof weg

Zwijndrecht - Alsof de PFOS-vervuiling nog niet voor genoeg problemen had gezorgd. Bij het Amerikaanse bedrijf 3M in Zwijndrecht barstte vier maanden geleden ook nog een leiding, waarna maar liefst 43.000 liter van het “zeer schadelijke” natriumhydroxide weglekte. 3M bracht de Omgevingsinspectie daar níét van op de hoogte, wat nochtans verplicht is.

De afvalstoffenmaatschappij OVAM kreeg op 4 maart een melding van een incident bij 3M op 14 februari. “Het gaat om een schadegeval op de site waarbij naar schatting 43 kubieke meter (ofwel zo’n 43.000 liter, red.) natriumhydroxide (NaOH) op de bodem is vrijgekomen als gevolg van een lek na dooiweer”, zegt woordvoerder Jan Verheyen. “Een deel van het gelekte product kon worden opgeruimd van de nog deels bevroren bodem.”

Maatregelen

Volgens OVAM werd een bodemsaneringsdeskundige aangesteld om stalen te nemen en maatregelen uit te werken. Ten laatste eind augustus moet 3M maatregelen genomen hebben. “Afhankelijk van de bevindingen van de saneringsdeskundige kan er onder meer worden overgaan tot de ontgraving van de verontreinigde grond, het plaatsen van een waterzuivering, het ontgraven en laten verwerken van de vervuilde grond, enzovoort”, zegt Verheyen.

Volgens onze informatie zou er voor dat lek ook gemonitord worden nabij de Palingbeek, die de zuidelijke grens vormt van het vlak bij 3M gelegen natuurgebied Blokkersdijk.

Het natuurgebied Blokkersdijk, in de buurt van de 3M-fabriek Foto: dvk

Proces-verbaal

Natriumhydroxide is volgens ecotoxicoloog Ronny Blust (UAntwerpen) een zeer sterke base, het wordt ook wel bijtende soda genoemd. “Het is zeer agressief. De stof lost goed op in water en zorgt ervoor dat de zuurtegraad sterk zal stijgen. Het is daardoor zeer schadelijk voor de flora en fauna.”

Opvallend, kennelijk pas na vragen van de pers kreeg de Omgevingsinspectie lucht van de feiten. “We hebben dit verder onderzocht en 3M is volgens de regelgeving verplicht om een dergelijke calamiteit te melden”, zegt woordvoerder Brigitte Borgmans. “Het bedrijf heeft het feit enkel gemeld aan OVAM. Voor het niet melden aan ons zullen wij een proces-verbaal opstellen.”

3M werd om een reactie gevraagd, maar die hebben we nog niet ontvangen.