Kamer schorst bespreking rapport Jürgen Conings na tumultueus ochtenddebat

De Kamercommissie Defensie heeft woensdag de bespreking van het rapport van de algemene inspectie van Landsverdediging over de zaak-Jürgen Conings uitgesteld naar 17 uur woensdagmiddag. Dat gebeurde na een tumultueuze ochtendvergadering waarin de parlementsleden hun verontwaardiging uitten over het feit dat minister van Defensie Ludivine Dedonder hun dat rapport niet eerst had bezorgd, en het bovendien al uitlekte in de pers.

Minister Dedonder had normaal gezien woensdagochtend tekst en uitleg moeten geven over het rapport dat Defensie opstelde over Jürgen Conings. Die geradicaliseerde korporaal is al sinds half mei spoorloos. Voor zijn verdwijning nam hij wapens mee uit het depot van Defensie en sprak hij in verschillende brieven dreigementen uit tegen de overheid, virologen en zijn werkgever.

De vergadering van de Kamercommissie Defensie begon onder een slecht gesternte. Nog voor het begin de commissie had voorzitter Peter Buysrogge (N-VA) een mededeling de wereld ingestuurd waarin hij aan de kaak stelde dat de commissie en haar leden het rapport niet gekregen hadden voorafgaand aan de bespreking woensdag, zoals nochtans gebruikelijk is. De parlementsleden gingen bij de start van de vergadering om 10.30 uur verder op hetzelfde elan. Er was bovendien niet alleen verontwaardiging over het ontbreken van het rapport, de minister kreeg ook onder de neus gewreven dat details uit het rapport woensdag al gepubliceerd werden in de krant Le Soir.

Minister Dedonder verzekerde de parlementsleden dat het niet zij was die de informatie lekte naar de krant. De zitting werd al een eerste keer geschorst toen de verschillende parlementsleden elkaar verwijten begonnen toe te roepen.

Uiteindelijk werd na de korte schorsing van de zitting en op voorstel van de PS-minister besloten om de vergadering voort te zetten om 17 uur, en dat nadat alle parlementsleden het 35 bladzijden tellende rapport hebben kunnen inkijken. Pas daarna volgt dus de gedachtewisseling met minister Dedonder.