Roeselaarse Schevevazekes binnenkort te koop in New York: “Bedrijf begonnen uit verveling”

Roeselare - De coronapandemie heeft niet alleen gezorgd voor slecht nieuws: Tom Maesele uit Krottegem, Roeselare kan terugkijken op een succesvolle periode met zijn bedrijf Schevevazekes. Maesele verkoopt originele vazen die hij zelf maakt en dat slaat duidelijk aan. Binnenkort worden enkele van zijn producten zelfs verkocht in de Verenigde Staten.

“Alles is eigenlijk begonnen uit verveling tijdens de eerste lockdown in april 2020”, vertelt Tom. “Maar zie nu, exact één jaar later heb ik een eenmanszaak uit de grond gestampt. Ik heb veel te danken aan sociale media: zo kreeg ik ook de vraag van de New Yorkse winkel Saint Seneca Store of ze mijn vazen mochten verkopen.”

“Dit gaat veel verder dan ik ooit had durven dromen, al ben ik natuurlijk ook wel realistisch: ik heb hen nu een kleine oplage verkocht en pas als die aanslaat, komt er ginder misschien een tweede bestelling.”

Zelf Schevevazekes kopen? Dat kan via de website door hier te klikken. Toch liever eerst wat rondkijken? Klik dan hier voor de Instagrampagina.