Londense burgemeester vraagt Schotse fans thuis te blijven

Vrijdagavond staat in het Wembleystadion in Londen de clash tussen Engeland en Schotland op het programma. De Londense burgemeester Sadiq Khan vraagt de Schotse supporters niet massaal naar de Engelse hoofdstad af te zakken omdat hij bevreesd is voor een verdere verspreiding van het coronavirus, meer bepaald de delta-variant.

“Het is absoluut fantastisch dat Schotland zijn eerste internationaal toernooi in 23 jaar kan spelen en ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd van vrijdag”, vertelde Khan. “Schotten staan wereldwijd bekend voor de sfeer die ze op grote toernooien brengen. Maar met de covid-beperkingen die nog steeds van kracht zijn aan beide kanten van de grens, kunnen supporters zonder ticket of een veilige plaats om de match te volgen beter thuis genieten en niet naar Londen komen.”

Traditionele ontmoetingsplaatsen voor voetbalsupporters in Londen zoals Trafalgar Square zullen afgesloten zijn voor iedereen die geen ticket heeft en ook pubs moeten strikte maatregelen volgen.

“In een ideale wereld zou ik het Tartan Army met open armen ontvangen in Londen”, benadrukte de Londense burgemeester. “Maar ik vrees dat het dit keer niet mogelijk is gezien de stijgende covid-aantallen en het feit dat er zoveel op het spel staat nu we tegen dit vreselijke virus vechten.”

De Schotten verloren op de eerste speeldag met 0-2 van Tsjechië in Glasgow en spelen dus al met het mes op de keel in Wembley, waar Engeland in zijn eerste match vicewereldkampioen Kroatië versloeg met 1-0.