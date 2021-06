Finnen warmen op met steunboodschap voor de Deen Christian Eriksen

De Finse spelers hebben de onfortuinlijke Christian Eriksen woensdag voor hun tweede EK-match tegen Rusland een hart onder de riem gestoken.

Tijdens de opwarming voor het duel in Sint-Petersburg droegen ze een wit t-shirt met daarop in het blauw de boodschap “Get Well Christian!” (veel beterschap).

Eriksen zakte afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd in Kopenhagen tegen Finland plots in elkaar. De Deense middenvelder werd minutenlang op het veld gereanimeerd en stelt het inmiddels weer relatief goed. De Denen treden donderdag (18u) in Kopenhagen aan tegen de Rode Duivels.