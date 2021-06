20 lichamen gevonden bij verlaten goudmijn in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn twintig mannelijke lichamen gevonden in de buurt van een verlaten goudmijn. De lokale politie onderzoekt wat er gebeurd is.

“Alle overledenen worden ervan verdacht illegale mijnwerkers te zijn, algemeen bekend als ‘zama zamas’, die actief waren in verouderde mijnschachten in Orkney en Stilfontein”, zei de politie woensdag in een verklaring.

Volgens de verklaring zijn de lichamen buiten een mijnschacht gevonden en in de buurt van een spoorweg in Orkney, ongeveer 180 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg. Enkele lichamen verkeerden al in vergevorderde staat van ontbinding toen ze gevonden werden. De lichamen, in wit plastic gewikkeld, bleken ernstig verbrand te zijn. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.