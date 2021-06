Vergeet door alle coronastress de Kids-ID niet als je met vakantie gaat

Je zou het haast vergeten met al die test- en coronapaspoortstress, maar wie deze zomer op vakantie gaat met jonge kinderen, mag vooral ook de Kids-ID niet vergeten. Zonder kunnen de kinderen niet mee op het vliegtuig. Wie op 1 juli vertrekt, is eigenlijk al te laat om er nog eentje aan te vragen. Een (dure) spoedprocedure is dan de enige optie.

“Elk reisbureau, elke vliegtuigmaatschappij kreeg er al mee te maken”, zegt Pieter Demeyere van TUI. “Vakantiegangers, gezinnen met kinderen, die op het laatste nippertje hun reis moesten afzeggen omdat ze niet op het vliegtuig konden stappen wegens ongeldige of ontbrekende reisdocumenten. Vooral de Kids-ID wordt vaak vergeten.”

Zo’n Kids-ID is verplicht voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, die nog geen ‘echte’ identiteitskaart hebben. Sommige landen eisen ook een internationaal paspoort. Of dat van toepassing is voor jouw reisbestemming, kan je controleren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken of bij je gemeentebestuur.

121,40 euro

De Kids-ID is voor alle duidelijkheid niet het witte kaartje dat je vroeger gratis op het gemeentehuis kon ophalen, maar een kaart die je moet aanvragen en die aangemaakt moet worden. Dat kost je 6,6 euro, en de procedure duurt ongeveer drie weken. Wie op 1 juli op reis vertrekt, en nog Kids-ID heeft voor de kinderen, is dus eigenlijk al te laat. Er bestaat wel een spoedprocedure, maar die kost 89,90 euro. Een zeer dringende spoedprocedures kan zelfs 121,40 euro kosten. De prijzen kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Zonder Kids-ID mogen kinderen, ongeacht hun leeftijd, niet mee op het vliegtuig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Oude versie

De Kids-ID steekt dit jaar ook in een nieuw jasje. Zo heeft de nieuwe kaart een andere kleur en is ze, net als de elektronische identiteitskaart, gemaakt van polycarbonaat. De aangebrachte vernieuwingen komen tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om de reisdocumenten eenvormig te maken, klinkt het bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Wie nog de oude versie van de Kids-ID heeft, kan die blijven gebruiken. Op voorwaarde dat de geldigheidsdatum niet is overschreden voor je terugkeert naar België.