Vrouw in de cel voor dood partner (25) in Elsene

Brussel / Elsene - Een jonge vrouw is in Brussel door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze haar partner zou hebben neergestoken. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De vrouw, L.M., is in verdenking gesteld voor onopzettelijke doodslag en de raadkamer heeft vorige week woensdag haar voorlopige hechtenis met een maand verlengd, aldus het parket.

De feiten vonden plaats op 4 juni in Elsene, maar de juiste toedracht is nog onduidelijk. Het koppel zou een ruzie gehad hebben waarbij L.M. haar 25-jarige partner in de hals zou gestoken hebben. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Het Brusselse parket vorderde meteen na de feiten een onderzoeksrechter en liet het gerechtelijk lab en een wetsarts ter plaatse komen voor een onderzoek. L.M. werd de volgende dag, 5 juni, voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die haar onder aanhoudingsbevel plaatste voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg.