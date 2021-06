Goed nieuws voor Oranje: Matthijs de Ligt keert tegen Oostenrijk terug in Nederlands basiselftal

Matthijs de Ligt heeft donderdag in de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap een basisplaats. De centrale verdediger is voldoende hersteld van een liesblessure om tegen Oostenrijk vanaf het begin mee te doen. Dat zei bondscoach Frank de Boer woensdag.

De Ligt liep de blessure eerder deze maand op tijdens het voorbereidende trainingskamp van Oranje in Zeist. De Boer wilde zondag in het openingsduel met Oekraïne nog geen risico met hem nemen.

De basisplaats van De Ligt gaat ten koste van centrale verdediger Jurriën Timber of linksback Patrick van Aanholt. In dat laatste geval schuift Daley Blind in het 5-3-2-systeem vanuit het centrum door naar de positie van linkerverdediger.

De Boer wilde nog niet zeggen wie zijn plaats kwijtraakt, al leek hij er op te hinten dat Timber in het basiselftal blijft staan. Timber viert donderdag zijn 20e verjaardag en op de vraag van een verslaggever of hij, naast zijn verjaardag om nog een andere reden de slingers op kan hangen, zei De Boer: “Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat gaan we morgen zien. Hij doet het in ieder geval fantastisch. We zijn zeer tevreden over hem.”

Nederland versloeg zondag in Amsterdam Oekraïne, met een scorende Roman Yaremchuk (AA Gent), met 3-2. Ook in groep C was Oostenrijk in Boekarest met 3-1 te sterk voor Noord-Macedonië.