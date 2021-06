UEFA schorst Marko Arnautovic voor wangedrag na goal tegen Noord-Macedonië

De UEFA heeft Oostenrijker Marko Arnautovic (32) voor één wedstrijd geschorst na zijn gedrag tijdens de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. De Noord-Macedoniërs dienden klacht in na, al dan niet racistische, beledigingen van Arnautovic aan het adres van verdediger Ezgjan Alioski.

Marko Arnautovic scoorde zondag als invaller de verlossende 3-1 tegen de Noord-Macedoniërs en het was na zijn doelpunt dat hij helemaal door het lint ging. Aanvankelijk was het onduidelijk op wie of wat hij boos was: op zijn trainer, op de tegenstanders of op de supporters? Zelfs zijn ploegmaats en kapitein Alaba kregen de wispelturige Arnautovic niet onder bedwang.

Uiteindelijk heeft de UEFA Arnautovic geschorst wegens beledigingen aan het adres van Noord-Macedoniër Ezgjan Alioski. Vanwege zijn Servische roots en de spanningen van het land met Noord-Macedonië, vonden ze de uitspraken van Arnautovic bij de Noord-Macedoniërs racistisch, maar daar is niks van bewezen. Het enfant terrible van de Oostenrijkers mist woensdag de groepswedstrijd tegen Nederland.