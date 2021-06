Voormalig topadviseur Dominic Cummings deelt bezwarende Whatsappberichten van Boris Johnson: “Fucking hopeloos”

Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, heeft woensdag in een lange blogpost een aantal Whatsappberichten geopenbaard. In die berichten lijkt Johnson de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, “fucking hopeloos” te noemen. De situatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen Covid-19 lijkt premier Johnson op een gegeven moment dan weer weg te zetten als een “ramp”. Dat melden de openbare omroep BBC en de krant The Guardian.

De Whatsappberichten maken deel uit van een blogpost van meer dan 7.000 woorden, die Cummings woensdag op de nieuwsbrievendienst Substack heeft gepubliceerd. In die blogpost beschuldigt Cummings zijn voormalige werkgever “No. 10” - een term die verwijst naar het adres van de Britse premier, maar ook naar zijn activiteiten en dus naar premier Johnson zelf - en minister Hancock ervan de geschiedenis van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk te willen herschrijven.

Daarvoor haalt hij zes argumenten aan, die hij staaft met screenshots van Whatsappberichten. De beslissing om Whatsappberichten openbaar te maken, verdedigt hij door te stellen dat premier Johnson en minister Hancock openlijk liegen over wat on the record gebriefd werd. Cummings zou door minister Hancock bovendien uitgedaagd zijn om in bewijs te voorzien en zegt nu transparant te willen zijn.

“Volstrekt krankzinnig”

De strijd tussen Cummings en minister Hancock is al een tijd aan de gang. Op een parlementaire onderzoekscommissie in mei beschuldigde Cummings minister Hancock ervan dat hij had gelogen over de coronacrisis in het land. Hij haalde ook fel uit naar zijn voormalige werkgever. Volgens Cummings dacht premier Johsnon aanvankelijk dat het virus niet zo gevaarlijk was. Hij noemde het “volstrekt krankzinnig” dat Johnson premier was, terwijl er heel veel mensen waren die beter leiding hadden kunnen geven, en “volstrekt krankzinnig” dat hij zelf topadviseur was. Cummings zei toen ook dat premier Johnson minister Hancock wilde ontslaan op het hoogtepunt van de coronacrisis.