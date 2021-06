Gezin in shock als “gecremeerde kat” plots thuiskomt

Een Engels gezin kreeg een “enorme schok” toen hun kat - die ze dachten te hebben gecremeerd - opeens levend en wel in de woonkamer stond van hun woning in Warrington.

Frankie, een zestien jaar oude kat, was sinds 19 mei vermist. Dagen later zag eigenares Rachel Fitzsimons een soortgelijke dode kat op de snelweg liggen. Personeel van Highways England gaf het overleden dier terug aan de familie. De kat werd gecremeerd en het gezin nam de as van het geliefde huisdier mee naar huis.

Toen Frankie plotseling opdook, sprak Remy, de zevenjarige zoon van Fitzsimons, van een wonder: “We dachten dat hij dood was.” Zijn moeder was vooral in shock. “We hebben de kat van iemand anders gecremeerd”, aldus de vrouw.