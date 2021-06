Christian Eriksen werkt mee aan anti-Lukaku-plan: “België zal heel goed moeten zijn om ons te kloppen”

Vanuit zijn ziekenhuisbed in Kopenhagen werkt Christian Eriksen actief mee aan de wedstrijdvoorbereiding van Denemarken tegen de Rode Duivels. Samen met bondscoach Kasper Hjulmand stelde de middenvelder een anti-Lukaku-plan op. Donderdag gaat Eriksen met zijn shirt aan en het raam open de wedstrijd volgen in het ziekenhuis. Dat ligt op gehoorsafstand van het Parkenstadion.

Vier dagen nadat hij in de wedstrijd tegen Finland geveld werd door een hartstilstand, ligt Christian Eriksen nog steeds in het Rigshospitalet (Rijksziekenhuis) van Kopenhagen. De onfortuinlijke middenvelder moet bed houden maar wordt wel actief betrokken in de wedstrijdvoorbereiding tegen de Belgen. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand onthulde woensdag op een persconferentie dat hij uitvoerig gesproken heeft met Eriksen over de wedstrijd tegen de Rode Duivels.

“Ik heb met Christian gesproken over Romelu Lukaku”, zei Hjulmand. “Het is niet evident hem af te stoppen. Lukaku was heel bepalend in onze wedstrijden tegen België in de Nations League. Wat we moeten vermijden is dat hij de bal krijgt. Want eenmaal hij de bal heeft, is er nog weinig aan te doen.”

Als middenvelder van Inter Milan weet Christian Eriksen precies hoe Romelu Lukaku wordt aangespeeld vanuit het middenveld en hoe hij uit de match kan worden gehouden. Hjulmand verklaarde dat de Denen met “iets speciaals” voor de proppen zullen komen. “Wat kan ik nu nog niet zeggen, maar we proberen de individu’s van België in team opvangen.”

Youri Tielemans had het in Rusland al lastig om in zijn spel te komen en zal ook in Kopenhagen in de gaten worden gehouden door de Denen. Hij is immers de eerst aangewezen passeur om Romelu Lukaku aan te spelen. Kevin De Bruyne kan vanzelfsprekend ook die rol vervullen, maar de middenvelder van City wordt (nog) niet aan de aftrap verwacht.

Strijden voor “identiteit”

Een ander tactisch plan bij Denemarken is ook nodig omdat met Eriksen de beste speler ontbreekt.

“Christian is het hart van onze ploeg, je kunt hem niet vervangen”, zei Hjulmand. “Maar we hebben goeie spelers ter beschikking en we zullen het anders aanpakken. Ons toernooi is niet afgelopen. Ik denk dat we nog grote dingen kunnen bereiken op dit EK. We hebben een goeie teamspirit en zullen dat opnieuw tonen donderdagavond. België zal heel goed moeten spelen om ons te kloppen.”

Eerder zeiden Hjulmand en de Deense spelers al dat ze wilden strijden voor Eriksen. “Maar niet alleen voor Christian, ook voor onze identiteit”, hief Hjulmand viking-taal aan. “We willen tonen waar Denemarken voor staat en wie wij zijn. We worden straks gedragen door een stadion met 25.000 Deense supporters. Ze gaan ons energie geven en wij moeten die energie in een goeie prestatie proberen om te zetten.”

Het belooft er dus emotioneel aan toe te gaan donderdagavond in het Parkenstadion. Wie niet in het stadion aanwezig zal zijn, is Christian Eriksen. “Maar hij zal de wedstrijd zeker volgen op tv”, zegt Hjulmand. “Het ziekenhuis is naast het stadion. Hij zal het stadion kunnen horen en de wedstrijd volgen met een truitje aan.”

“Wij zijn underdog”

Tot slot had Hjulmand – ooit nog in beeld bij Anderlecht – woorden van lof voor de Belgen. “Er is geen twijfel mogelijk dat wij de underdogs zijn. België is een van de beste ploegen ter wereld. Ze krijgen maar weinig doelpunten tegen en winnen erg veel wedstrijden. Eigenlijk doen ze denken aan een clubelftal. Maar er is altijd een kans iets te halen tegen die ploegen. We hebben twee keer van België verloren in de Nations League maar de tweede wedstrijd was evenwichtiger dan de eerste. Op enkele cruciale punten schoten we te kort. Die moeten we nu proberen recht te zetten.”

