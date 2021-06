Voedselagentschap screent onze voeding “al meer dan 12 jaar” op PFOS

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) screent onze voeding al meer dan twaalf jaar op de aanwezigheid van PFAS, de chemische familie van stoffen waarvan het onder meer in Zwijndrecht aangetroffen PFOS er één is.

Navraag door Het Nieuwsblad leerde dat de Vlaamse drinkwaterbedrijven het gebruikte grond- of oppervlaktewater consequent op 67 parameters controleren, maar niet op PFAS. Dat is een chemische familie van stoffen waarvan het onder meer in Zwijndrecht aangetroffen PFOS er één is.

LEES OOK. Hoeveel PFOS zit er in ons kraantjeswater? We weten het niet precies: “Er wordt niet consequent op gescreend”

Nu blijkt dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wél consequent screent op de aanwezigheid van PFAS in voedsel. Al meer dan twaalf jaar. “In die periode zijn er meer dan 450 voedselstalen genomen en geanalyseerd op PFAS”, aldus een woordvoerster. “De stalen worden genomen op basis van een risicoanalyse en in verschillende soorten levensmiddelen zoals vis, schaaldieren, eieren of melk, en doorheen de voedselketen; van landbouwbedrijven tot verpakkingshuizen tot detailhandelaars. In de voorbije jaren wees geen enkel resultaat op de verontreiniging van bepaalde levensmiddelen.”

Tussen 2018 tot 2020 ging het om 103 gecontroleerde stalen, of gemiddeld zo’n vier stalen per maand. Bij gebrek aan Europese normen stelde het FAVV zelf een Wetenschappelijk Comité met academische experts samen. Dat schreef eerder een limiet voor van bijvoorbeeld 150 microgram PFOS per kilogram vis, of 100 microgram per kilo eieren. Onlangs werd het comité gevraagd om die limieten te herbekijken. De wetenschappelijke tendens is dat de limieten steeds scherper worden.

LEES OOK. Ongeziene lijst politici moet het straks komen uitleggen in PFOS-affaire