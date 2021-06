Partner van vrouw die “beviel van tienling”, gelooft niet dat baby’s bestaan

De twijfels rond de echtheid van het verhaal van de Zuid-Afrikaanse vrouw die beweerde te zijn bevallen van een tienling, worden almaar groter. Nu heeft de partner van de vrouw gezegd dat hij niet gelooft dat de baby’s echt bestaan. “Ik heb de kinderen nog niet gezien, en mijn vriendin ook niet meer sinds ze die beweringen heeft gedaan.”

Tebogo Tsotetsi heeft er de buik van vol, zo verklaart hij via een persbericht. Sinds de vermeende geboorte van de tienling - op 8 juni - heeft hij al meermaals contact proberen op te nemen met zijn vriendin Gosiame Thamara Sithole, maar telkens zonder succes. Ze lijkt plots van de aardbodem verdwenen.

Tsotetsi gelooft haar niet meer, zeker niet nu het ziekenhuis waar zijn vriendin zou zijn bevallen, zegt dat ze haar ooit gezien hebben. “Al die onzekerheden zijn een grote zorg voor mijn familie. Tot het tegendeel bewezen is, geloof ik niet dat Sithole bevallen is van een tienling. Ik wil me tot slot nog excuseren voor alle ophef”, aldus de man, die wel nog om hulp vroeg om zijn verdwenen vriendin te vinden.