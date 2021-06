Kogel is door de kerk: Yari Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2024

Het heeft even geduurd, maar Anderlecht en Yari Verschaeren (19) zijn tot een akkoord gekomen voor een contractverlenging. De youngster lag nog één jaar onder contract in het Lotto Park, maar tekende nu bij tot 2024. “Een logische beslissing”, aldus Verschaeren.

Op de clubwebsite reageerde Veschaeren op zijn contractverlenging: “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract bij de club van mijn hart officieel kan verlengen. Bij Sporting voel ik me thuis, en ik heb ook veel te danken aan de club. Voor mij is het dan ook een logische beslissing om tot 2024 in paars-wit te spelen.”

De contractverlenging zorgde voor een zucht van opluchting in het Lotto Park. Verschaeren ging komend seizoen immers zijn laatste contractjaar in. Mocht een deal niet beklonken geraakt zijn, was Anderlecht genoodzaakt om hem deze zomer te verkopen of het zou hem over een jaar gratis zien vertrekken hebben. Niet onlogisch was Sportief directeur Peter Verbeke dan ook in zijn nopjes. “Yari heeft door een aantal ongelukkige blessures moeilijke periodes gekend. Dat zal hem ook sterker gemaakt hebben. Nu willen we samen een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling. Zijn potentieel is groot en hij kan een sleutelrol vervullen voor ons het komende seizoen”, klonk het eveneens op de website van paars-wit.

Verschaeren kwam in totaal al 67 keer in actie voor Anderlecht. Daarnaast was hij ook al zes keer Rode Duivel. Vorige seizoen werd hij echter geplaagd door een enkelblessure, waardoor hij maar 23 wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor zes goals en vier assists.