Eigenlijk was hij maar de zoon van de materiaalman: het ongebruikelijke parcours van de Deense EK-held Simon Kjaer

Zelden is iemand plots zo populair geworden op een EK als Simon Kjaer. Deense sportwinkels kunnen de vraag voor shirtjes met zijn naam niet bijhouden nadat de verkoop “met 400 tot 500 procent gestegen is”. Fans van zijn club Milan roepen massaal op hem tot kapitein te bombarderen. Iedereen houdt van Simon Kjær na zijn voorbeeldige gedrag toen ploegmaat Christian Eriksen in elkaar zakte, maar wie is de kapitein van de Denen nu eigenlijk?